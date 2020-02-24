Адвокат Ассанжа заявил в суде, что запрос США на его экстрадицию политически мотивирован

"Эта экстрадиция имеет под собой политические мотивы, она не относится к уголовному праву, что запрещено соглашением между США и Великобританией", - сказал юрист в Королевском суде Вулиджа, где в понедельник начались слушания по делу о выдаче Ассанжа в США. "Президент [США Дональд] Трамп пришел к власти с новым подходом к свободе слова, на самом деле объявив войну журналистам, которые занимаются расследованиями", - добавил Фицджеральд.

Его слова стали ответом на заявление, сделанное ранее королевским адвокатом Джеймсом Льюисом, представляющим США. Он назвал публикацию WikiLeaks секретной информации обычным уголовным преступлением, которое поставило под угрозу жизнь многих людей, работавших на Вашингтон или сотрудничавших с США.

Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений, его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.

Начавшийся в понедельник процесс займет четыре недели и будет разбит на две части. Первый этап продлится до пятницы, после чего в процессе будет объявлен перерыв на три месяца. Рассмотрение дела возобновится 18 мая и продлится еще три недели.

Если запрос американских властей будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна дать глава МВД Великобритании Прити Пател. Но и в этом случае у адвокатов австралийца останется возможность оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или Европейском суде по правам человека, на что могут уйти годы.