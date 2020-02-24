СМИ: "Исламский джихад" назвал обстрелы Израиля местью за гибель его бойцов в Дамаске

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженное крыло "Исламского джихада" - "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - взяло на себя ответственность за обстрелы в понедельник днем территории Израиля из сектора Газа в ответ на убийство двух его бойцов в Дамаске. Об этом сообщает новостной портал Donia Al-Watan со ссылкой на заявление радикальной палестинской группировки.

В "Сарая Аль-Кудс" также подтвердили готовность противостоять любой агрессии, обещав в случае ее продолжения дать "мощный ответ".

Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска, где находится военная база палестинцев. По информации телеканала Al Hadas, на ней разрабатываются образцы ракетного оружия, которое затем производится в Газе и используется для вооруженных вылазок против Израиля.

Вместе с атаками в сирийской столице израильская авиация в ночь на понедельник атаковала и десятки связанных с "Исламским джихадом" целей в ответ на ракетные обстрелы и попытку подрыва фугаса на границе с анклавом. После полудня обмен ударами возобновился и продолжается до сих. Как сообщала армейская пресс-служба, за последние сутки радикалы из Газы запустили более 40 ракет по Израилю, около половины из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".