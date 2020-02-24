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Президент Польши заявил, что Россия не заслуживает доверия

Анджей Дуда назвал Россию "агрессором на Украине", который "по-прежнему оккупирует Крым и территории вокруг Донецка и Луганска"
Президент Польши Анджей Дуда EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Президент Польши Анджей Дуда
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда выступил с утверждением, что Россия не заслуживает доверия. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью еженедельнику Sieci.

Польский лидер назвал Россию "агрессором на Украине", который "по-прежнему оккупирует Крым и территории вокруг Донецка и Луганска". "Она [Россия] поддерживает так называемых сепаратистов и ведет себя агрессивно по отношению к другим государствам. Она демонстрирует силу, нарушая воздушное пространство. Таким образом, она не является государством, о котором можно было бы сказать, что оно заслуживает доверия и мирным путем реализует свои интересы", - считает Дуда.

Власти Польши регулярно выступают с обвинениями в адрес России, утверждая, что Москва якобы представляет угрозу для международной безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности призвал перестать культивировать фантом "российской угрозы" и перейти к налаживанию диалога по вопросам безопасности в Европе на основании "принципа равной неделимости безопасности", который зафиксирован в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Парижской хартии для новой Европы 1990 года и декларации Астанинского саммита ОБСЕ 2010 года. По словам российского министра, непредсказуемость генерирует нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов сверх всякой меры.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияПольшаДуда, Анджей
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