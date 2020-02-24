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МИД Украины вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на стенде РФ на ярмарке туризма

Киев сообщил послу Сербии о своей позиции в отношении принадлежности Крыма, а также передал "требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем"

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило послу Сербии Ацу Йовановичу "глубокую обеспокоенность" в связи с тем, что на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде была размещена символика Крыма. Об этом пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины сообщила на своем официальном сайте в понедельник.

"24 февраля 2020 года в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым", - сказано в сообщении.

Официальный Киев сообщил послу Сербии о своей позиции в отношении принадлежности Крыма, а также передал "требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем".

Международная выставка туризма в Белграде проходила с 20 по 23 февраля в 42-й раз подряд. На ней было представлено более 1 тысячи экспозиций нескольких десятков стран, в прошлом году форум посетили 65 тысяч человек. В рамках выставки российская делегация представила туристический потенциал Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Тюменской областей, Республики Коми, Республики Крым, Республики Бурятия, а также музеев, турагентств и организаций.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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