МИД Германии призывает принять проект соглашения по перемирию комитета "5+5" по Ливии

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Германия призывает стороны конфликта в Ливии принять проект соглашения по перемирию, разработанный Объединенным военным комитетом ("5+5"). Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

"Я приветствую достижение комитетом "5+5" соглашения по концепции перемирия в Ливии. Это важный шаг вперед", - отметил германский министр. Он указал на то, что соглашение предусматривает возвращение гражданских лиц в свои районы и создание механизма по контролю над перемирием. "Стороны конфликта сейчас должны использовать шанс для достижения подлинного прекращения огня", - считает Маас. "Мы призываем стороны принять проект, который разработали их военные представители", - подчеркнул он.

Как сообщила ранее в понедельник Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), проект соглашения о прекращении огня был подготовлен на межливийских переговорах по военным вопросам, второй раунд которых завершился 23 февраля в Женеве. Этот проект "стороны договорились представить своему руководству для проведения дальнейших консультаций". Следующую встречу намечено провести в марте для завершения подготовки документа об условиях деятельности подкомитетов, ответственных за выполнение соглашения.

Объединенный военный комитет - это один из трех треков урегулирования, которым занимается МООНПЛ, наряду с экономическим и политическим треками, в соответствии с резолюцией 2510 (2020) Совета Безопасности ООН.