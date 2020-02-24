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Палестино-израильский конфликт

Представитель ООН призвал палестинцев в секторе Газа прекратить обстрелы Израиля

Николай Младенов подчеркнул, что из-за ракетных обстрелов сектор Газа лишь рискует вновь оказаться в новом разрушительном военном противостоянии

ТАСС, 24 февраля. Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов в понедельник призвал палестинцев в секторе Газа немедленно прекратить ракетные обстрелы территорий Израиля.

"Я призываю к немедленному прекращению ракетных обстрелов, из-за которых сектор Газа лишь рискует вновь оказаться в новом разрушительном военном противостоянии, которому не будет конца", - написал Младенов на своей странице в Twitter. Он также добавил, что сегодня доложит Совету Безопасности ООН о последних событиях в регионе.

В понедельник пресс-служба израильской армии сообщила, что за последние сутки радикалы из Газы запустили более 40 ракет по Израилю, около половины из них были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол". В ответ ночью в понедельник ВВС Израиля нанесли удары по военным целям группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии, а также десяткам объектов этой группировки по всему сектору Газа.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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