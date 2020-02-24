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Спецпрокурор в Гааге намерен начать судебный процесс по преступлениям в Косово

Лица, в отношении которых могут быть вдвинуты обвинения, не называются

ГААГА, 24 февраля. /ТАСС/. Специальный прокурор Джек Смит, занимающийся расследованием преступлений в Косово в период с 1998 по 2000 год, заявил о своем намерении инициировать судебный процесс. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Специального суда по Косово.

Как говорится в документе, соответствующее уведомление направлено председателю Спецсуда Екатерине Трендафиловой. Та, в свою очередь, создала палату предварительного производства, которая должна изучить представленные основания для запуска процесса.

На данный момент лица, в отношении которых могут быть вдвинуты обвинения, не называются. "Содержание обвинений остается конфиденциальным до тех пор, пока они не будут подтверждены палатой предварительного производства", - отметили в пресс-службе.

Специальный суд по Косово создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косово. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косово в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами.

Ранее сообщалось, что на допрос в Гаагу в качестве подозреваемого в числе других лиц вызывался бывший премьер Косово Рамуш Харадинай.

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