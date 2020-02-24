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Кризис в Сирии

СМИ: группировки сирийской оппозиции захватили Нейраб

Город находится на юге провинции Идлиб. Это единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований

АНКАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные группировки так называемой сирийской оппозиции захватили населенный пункт Нейраб на юге провинции Идлиб. С таким утверждением выступило в понедельник Anadolu.

Согласно утверждениям турецкого новостного агентства, боевики оппозиции "полностью взяли под контроль" город Нейраб.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях страны.

Сирийская армия после освобождения 28 января Мааррет-эн-Нуумана вернула под контроль 5 февраля стратегический город Саракиб, который расположен к востоку от провинциального центра Идлиб на пересечении шоссе Алеппо - Хама и Алеппо - Латакия. Этот успех правительственных сил вызвал недовольство Анкары, оказывающей поддержку вооруженным группировкам сирийской оппозиции. Однако предпринятые бандформированиями контратаки 11 и 20 февраля были отбиты сирийскими войсками, которые уничтожили более 250 боевиков.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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