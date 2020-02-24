Президент Эстонии заявила, что у страны нет территориальных претензий к России

ТАЛЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. У Эстонии нет территориальных претензий к соседним государствам, в том числе России. Об этом в понедельник заявила президент этой балтийской республики Керсти Кальюлад в речи на приеме по случаю 102-й годовщины провозглашения независимости страны.

Высшие должностные лица республики придерживаются разного мнения по вопросу ратификации пограничного договора и территориальных претензий к России. Председатель Рийгикогу (парламента) республики Хенн Пыллуаас ранее заявил, что нынешняя правящая коалиция Эстонии приняла решение пока не ратифицировать пограндоговор с РФ. Пыллуаас и вице-спикер законодательного органа Хелир-Валдор Сеэдер недавно также заявили о необходимости потребовать от России возврата Печор и правого берега реки Нарвы.

"Стратегическое выстраивание безопасности эстонского государства после ухода советских войск началось с того дня, когда премьер-министр Андрес Таранд отважно заявил: Эстонии, как и многим другим европейским государствам в послевоенный период, надо идти вперед в границах, отличных от тех, что существовали до Второй мировой войны. Что вовсе не означает отказа от Тартуского мирного договора. Без такого подхода нам никогда не открылась бы дверь в НАТО. Да, у нас до сих пор еще не ратифицирован пограничный договор - и мы должны упорно работать, чтобы этот шаг все-таки был сделан", - передает слова Кальюлад местное агентство BNS.

"Нашим заверениям, что мы усиленно трудимся во имя достижения договоренности на этот счет, тогда еще потенциальные союзники поверили. Мы вошли в НАТО, и мы сдержали слово", - сказала она, добавив, что глава МИД Эстонии Урмас Паэт подписывал пограндоговор с РФ дважды, а ратификацию этого документа поддерживают премьер-министр Юри Ратас и министр обороны Юри Луйк. "Мы обещали союзникам: у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям", - отметила глава государства.

Пограндоговор с РФ

Линия эстонско-российской границы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском договоре 1920 года. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии. После вхождения республики в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.