{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Эстонии заявила, что у страны нет территориальных претензий к России

Ранее сообщалось, что высшие должностные лица республики придерживаются разного мнения по вопросу ратификации пограничного договора и территориальных претензий к России

ТАЛЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. У Эстонии нет территориальных претензий к соседним государствам, в том числе России. Об этом в понедельник заявила президент этой балтийской республики Керсти Кальюлад в речи на приеме по случаю 102-й годовщины провозглашения независимости страны.

Высшие должностные лица республики придерживаются разного мнения по вопросу ратификации пограничного договора и территориальных претензий к России. Председатель Рийгикогу (парламента) республики Хенн Пыллуаас ранее заявил, что нынешняя правящая коалиция Эстонии приняла решение пока не ратифицировать пограндоговор с РФ. Пыллуаас и вице-спикер законодательного органа Хелир-Валдор Сеэдер недавно также заявили о необходимости потребовать от России возврата Печор и правого берега реки Нарвы.

"Стратегическое выстраивание безопасности эстонского государства после ухода советских войск началось с того дня, когда премьер-министр Андрес Таранд отважно заявил: Эстонии, как и многим другим европейским государствам в послевоенный период, надо идти вперед в границах, отличных от тех, что существовали до Второй мировой войны. Что вовсе не означает отказа от Тартуского мирного договора. Без такого подхода нам никогда не открылась бы дверь в НАТО. Да, у нас до сих пор еще не ратифицирован пограничный договор - и мы должны упорно работать, чтобы этот шаг все-таки был сделан", - передает слова Кальюлад местное агентство BNS.

"Нашим заверениям, что мы усиленно трудимся во имя достижения договоренности на этот счет, тогда еще потенциальные союзники поверили. Мы вошли в НАТО, и мы сдержали слово", - сказала она, добавив, что глава МИД Эстонии Урмас Паэт подписывал пограндоговор с РФ дважды, а ратификацию этого документа поддерживают премьер-министр Юри Ратас и министр обороны Юри Луйк. "Мы обещали союзникам: у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям", - отметила глава государства.

Пограндоговор с РФ

Линия эстонско-российской границы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском договоре 1920 года. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии. После вхождения республики в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

Теги
ЭстонияРоссия
Реклама на ТАСС
В Белом доме сочли абсурдными слухи о возможном вмешательстве РФ в выборы президента США
Пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли заявила, что началась "очередная лживая, связанная с Россией, охота на ведьм"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС