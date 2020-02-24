Власти Праги назовут аллею в районе посольства России именем Анны Политковской

ПРАГА, 24 февраля. /ТАСС/. Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать одну из аллей в микрорайоне Бубенеч, в котором располагается здание посольства РФ, в честь убитой российской журналистки Анны Политковской. Об этом сообщил журналистам мэр города Зденек Гржиб.

"Решение назвать аллею именем Анны Политковской принято одновременно с решением о переименовании Площади под каштанами (там расположено здание посольства РФ - прим. ТАСС) в честь Бориса Немцова", - отметил мэр. По словам мэра, присвоением аллее и площади имен Немцова и Политковской пражские власти хотят выразить солидарность с российской оппозицией.

Церемония открытия новых табличек с названием площади Немцова запланирована на 27 февраля. Она пройдет в пятую годовщину убийства политика. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал решение о переименовании этой площади "однозначно политическим шагом". Против данного решения выступает группа гражданских активистов, среди которых чешские политики и журналисты.

Дело Немцова

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Дело Политковской

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была убита в Москве 7 октября 2006 года в подъезде своего дома на Лесной улице. Как установил суд, в июле 2006 года уроженец Чечни Лом-Али Гайтукаев получил заказ на убийство журналистки. Он привлек в группу начальника отделения 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы подполковника Дмитрия Павлюченкова, братьев Махмудовых и освободившегося из мест лишения свободы в сентябре 2006 года бывшего сотрудника РУБОП ГУВД Москвы Сергея Хаджикурбанова. Как установлено следствием, Павлюченков поручил своим подчиненным наблюдение за журналисткой с целью выяснить маршруты и время ее ежедневных передвижений по городу. Полученная Павлюченковым информация и орудие убийства были переданы непосредственному исполнителю Рустаму Махмудову и его пособникам, которые за несколько суток до преступления обеспечивали слежку за передвижениями Политковской.

Все задержанные фигуранты дела осуждены Мосгорсудом на длительные сроки заключения. Павлюченков называл заказчиками преступления Бориса Березовского и Ахмеда Закаева. Согласно материалам дела, он узнал об этом от одного из организаторов убийства.