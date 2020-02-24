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Палестино-израильский конфликт

Из сектора Газа по Израилю за два дня выпустили 80 ракет

Сирены воздушной тревоги неоднократно срабатывали за это время в городах Ашкелон и Сдерот на юге Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 февраля. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за воскресенье и понедельник не менее 80 ракет по Израилю, более 70 из них были перехвачены. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Более 80 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории за последние два дня. Система ПВО "Железный купол" перехватила 90% запусков", - говорится в заявлении военных.

Сирены воздушной тревоги неоднократно срабатывали за это время в городах Ашкелон и Сдерот на юге Израиля, а также районах, граничащих с сектором Газа. Сообщений о пострадавших в результате обстрелов не поступало, указывает государственное израильское радио Kan.

В ответ в ночь на понедельник ВВС Израиля нанесли удары по военным целям группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии, а также десяткам объектов этой группировки по всему сектору Газа в течение дня.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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