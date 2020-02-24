Сенаторы-демократы в США призвали ввести санкции против России за "вмешательство в выборы"

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Влиятельные американские сенаторы, представляющие Демократическую партию США, потребовали от госсекретаря Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против России и президента РФ Владимира Путина за приписываемое Москве "вмешательство в американские выборы". Об этом сообщает в понедельник новостной портал Axios .

По его информации, подписи под письмом поставили лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), старший демократ комитета по иностранным делам верхней палаты Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и сенатор Шеррод Браун (штат Огайо).

Законодатели, в частности, призвали Помпео и Мнучина "определить и ввести санкции в отношении всех тех, кто несет ответственность за продолжающееся вмешательство в выборы, включая Владимира Путина". По их мнению, какие-либо другие меры со стороны глав ведомств будут уходом от ответственности "за защиту США от серьезной угрозы национальной безопасности и целостности избирательного процесса".

Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о попытках России вмешаться в избирательный процесс, заявлял журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что такие утверждения не имеют ничего общего с правдой.

В пятницу газета The Washington Post написала, что представители властей США на брифинге проинформировали сенатора от штата Вермонт, кандидата на пост президента от Демократической партии Берни Сандерса об имевших, по их утверждениям, место попытках РФ помочь ему в предвыборной борьбе. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.

Как сообщила газета The New York Times, разведывательное сообщество США 13 февраля провело закрытый брифинг для конгрессменов, в ходе которого акцентировалось внимание на приписываемых РФ попытках вмешательства в избирательные процессы в США перед президентскими выборами в ноябре для переизбрания главы Белого дома Дональда Трампа. Республиканцы в спецкомитете по разведке нижней палаты Конгресса оспорили данное заключение.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.