Сирийские войска отступили из города Нейраб в провинции Идлиб

ТАСС, 24 февраля. Подразделения сирийской армии после ожесточенных боев с формированиями вооруженной оппозиции отступили по тактическим соображениям из города Нейраб в провинции Идлиб. Об этом сообщил в понедельник новостной портал Al-Masdar со ссылкой на источник в провинциальной администрации.

По его информации, бандформирования трижды штурмовали оборонительные рубежи правительственных сил. Им оказывали огневую поддержку турецкая артиллерия и танки, наносившие удары по позициям сирийских войск. При отражении атак противника сирийские военнослужащие уничтожили свыше 150 боевиков вооруженной оппозиции.

Ранее о захвате Нейраба, расположенного к западу от Саракиба, сообщило Anadolu. Согласно его сведениям, оппозиционные формирования полностью контролируют этот город.

Сирийское военное командование пока не подтвердило сообщений о потере Нейраба. Предпринятые бандформированиями контратаки 11 и 20 февраля на этом участке фронта были отбиты сирийскими войсками, которые ликвидировали более 250 боевиков.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях страны.

Сирийская армия после освобождения 28 января Мааррет-эн-Нуумана вернула под контроль 5 февраля стратегический город Саракиб, который расположен на пересечении шоссе Алеппо - Хама и Алеппо - Латакия. Этот успех правительственных сил вызвал недовольство Анкары, оказывающей поддержку вооруженным группировкам сирийской оппозиции. Президент Турции Тайип Эрдоган 19 февраля ультимативно потребовал от Дамаска отвести сирийские войска на позиции, которые они занимали в конце декабря прошлого года перед началом военных действий против террористов в восточной части провинции Идлиб.