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Пенс считает, что Трамп из всех президентов США наиболее жестко относится к России

Вице-президент США напомнил, что Вашингтон ввел дополнительные санкции против компании Rosneft Trading в Венесуэле
Вице-президент США Майкл Пенс AP Photo/Robert F. Bukaty
Описание
Вице-президент США Майкл Пенс
© AP Photo/Robert F. Bukaty

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Дональд Трамп наиболее жестко относится к России среди президентов США за последнее время, усиливая санкционный режим. Такое мнение высказал в понедельник вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Вашингтоне.

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"Говоря о России, на моей памяти не было ни одного президента, который бы более жестко относился к России, чем президент Дональд Трамп. Даже на прошлой неделе мы ввели дополнительные санкции против российской торговой нефтяной компании из-за нашей абсолютной приверженности увидеть восстановление свободы в Венесуэле, еще одной стране в нашем полушарии, страдающей от социалистической диктатуры", - утверждал Пенс.

Администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. На завершение сделок с Rosneft Trading Вашингтон предоставил 90 дней.

"Мы будем продолжать принимать меры по изоляции Венесуэлы экономическим и дипломатическим путем до тех пора, пока свобода [в этой стране] не будет восстановлена", - сообщил вице-президент.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США ничего не добьются от России методом санкционного давления, кроме дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами.

"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, реализующий несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)
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