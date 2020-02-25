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Глава МИД Кипра обсудил с генсеком ООН перспективы урегулирования проблемы острова

Никос Христодулидис и Антониу Гуттериш также обсудили "заявления и действия Турции в отношении огороженного района Фамагусты"

НИКОСИЯ, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем перспективы урегулирования кипрской проблемы на фоне последних действий, предпринимаемых по отношению к островному государству со стороны Турции. Об этом говорится в заявлении, которое кипрский МИД распространил после этой встречи, состоявшейся в понедельник на полях открывшейся в Женеве 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

"У меня была возможность обменяться мнениями с генеральным секретарем ООН в отношении незаконных действий Турции в исключительной экономической зоне Республики Кипр, которые не соответствуют международному праву", - цитирует кипрский МИД главу внешнеполитического ведомства. На этой встрече, добавил Христодулидис, они с Гутерришем также обсудили "заявления и действия Турции в отношении огороженного района Фамагусты, которые в том числе противоречат соответствующим резолюциям ООН".

В заявлении кипрского МИД говорится, что, в свою очередь, генсек ООН дал понять, что после проведения в апреле очередных выборов лидера турко-кипрской общины он будет готов и дальше прилагать усилия к тому, чтобы продвигать вперед процесс кипрского урегулирования с целью объединения разделенного острова.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее исключительной экономической зоны и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме самой Анкары, не признает ни одно другое государство мира. Подобные действия всегда вызывали протест Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Турции санкции.

Анкара в последнее время все активнее выражает намерение открыть для туристов и для ведения бизнеса Варошу - курортный район кипрского города Фамагуста, откуда в 1974 году были изгнаны греки-киприоты, составлявшие в нем большинство населения. Де-юре этот район находится в буферной зоне ООН, но де-факто оккупирован турецкими войсками. Планы Турции явно противоречат резолюции Совета Безопасности ООН номер 550 от 1984 года, в которой сказано, что Совбез "считает попытки заселить любую часть Вароши лицами, не являющимися ее жителями, недопустимыми и призывает передать этот район под управление Организации Объединенных Наций".

В минувшую пятницу в интервью телеканалу Euronews президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил, что его страна как член ЕС воспользуется правом вето и заблокирует финансовую помощь, которую Брюссель оказывает туркам-киприотам, а также Турции как кандидату на вступление в ЕС, если Анкара пойдет на открытие Вароши.

Теги
КипрТурцияГутерриш, Антониу
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