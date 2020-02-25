Глава Румынии заявил, что не назначит премьера от оппозиционной партии социал-демократов

БУХАРЕСТ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в понедельник, что не назначит премьер-министра от Социал-демократической партии (СДП), хотя она располагает относительным большинством в парламенте. Он сказал это на пресс-конференции, которая транслировалась основными телеканалами в прямом эфире.

Глава государства сделал такое заявление после того, как Конституционный суд постановил, что в результате назначения на пост премьера Лудовика Орбана (Национал-либеральная партия, НЛП) между президентом и парламентом возник правовой конфликт и глава государства теперь должен вновь выдвинуть кандидатуру на должность премьера.

"Я сказал это и повторяю, что не назначу премьера от СДП", - заявил Йоханнис. Отвечая на вопрос одного из журналистов, президент сказал нет и правительству национального единства. Он добавил, что предпримет следующие шаги после того, как будет опубликована мотивация решения Конституционного суда, и после консультаций с политическими партиями.

Йоханнис подчеркнул, что Румынии "нужен новый законодательный орган", и вновь высказался за проведение досрочных парламентских выборов. Он, однако, признал, что в результате решения Конституционного суда шансы на их проведение "снизились менее чем до 50%".

Относительный успех социал-демократов

Предыдущее правительство Орбана 5 февраля было отправлено в отставку в результате вотума недоверия, объявленного ему парламентом по инициативе оппозиционной СДП. Несмотря на это, Йоханнис поручил сформировать новое правительство вновь Орбану, рассчитывая, что таким образом удастся спровоцировать досрочные выборы. Согласно румынской конституции, для проведения внеочередных выборов необходимо, чтобы две попытки сформировать правительство в течение 60 дней закончились неудачей.

Решение Конституционного суда помешало либералам продвинуться к досрочным выборам и было воспринято в Румынии как относительный успех социал-демократов. В результате правительство Орбана, который обвинил членов Конституционного суда в "очевидной приверженности СДП", продолжит работу в статусе временного, а социал-демократы выиграли время для консолидации партии, внеочередной съезд которой назначен на 29 февраля.

Правительство широкого парламентского большинства

"Следует признать, что вокруг СДП в парламенте сложилось новое большинство, - сказал в интервью телеканалу Digi24 бывший президент Румынии, а ныне лидер партии "Народное движение" и европарламентарий Траян Бэсеску. - Это означает, что самым приемлемым решением для президента было бы назначить премьера из партии, которая ему близка, в том числе из НЛП, но при этом стимулировать [образование] политического правительства широкого парламентского большинства, то есть в нем должны быть члены как НЛП, так и СДП".

Также, по мнению экс-президента, после решения Конституционного суда "было бы большой ошибкой выбрать вариант правительства технократов, потому что у него не было бы реальной власти". Бэсеску также отметил, что досрочные выборы в Румынии возможны только в случае, если их хочет парламентское большинство.

В 2016 году социал-демократы выиграли выборы и с тех пор сохраняют в парламенте относительное большинство (42% голосов). В последнее время эта партия, однако, быстро теряет популярность. На этом фоне либералы утверждают, что состав парламента больше не соответствует настроениям в обществе, и требуют проведения досрочных парламентских выборов. Один из последних опросов общественного мнения показал, что рейтинг НЛП сейчас составляет 38%, а СДП - 27%.