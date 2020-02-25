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США рассматривают ответные меры на лишение Китаем аккредитации американских журналистов

Ранее Пекин выслал трех журналистов The Wall Street Journal

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают ряд ответных мер на решение Китая лишить аккредитации трех журналистов газеты The Wall Street Journal в Пекине. Об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Эллиот.

"Соединенные Штаты осуждают высылку Пекином трех журналистов The Wall Street Journal. Соединенные Штаты рассматривают ряд ответных мер на этот вопиющий акт", - сказал он. Официальный представитель СНБ назвал действия Пекина "еще одной попыткой контролировать прессу".

Эллиота попросили прокомментировать сообщение агентства Bloomberg о том, что Вашингтон рассматривает возможность лишения аккредитации и массовой высылки китайских журналистов. По сведениям источников агентства, в понедельник в Белом доме должна состояться встреча высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа. Как отмечает Bloomberg, некоторые из них выступают за высылку "десятков или сотен" китайских журналистов. Другие видят в столь жестких мерах ограничение свободы печати.

Агентство подчеркивает, что на территории США трудятся по меньшей мере 500 представителей СМИ КНР. В то же время в Китае работают 75 американских журналистов.

Высылка журналистов

Ранее правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации газетой статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". Позднее The Wall Street Journal сообщила, что журналистам предписано покинуть страну в течение пяти дней.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты осуждают действия властей КНР. По его словам, "развитые, ответственные страны понимают, что свободная пресса информирует о фактах и выражает мнения". Помпео подчеркнул, что "правильный ответ - предоставить контраргументы, а не ограничивать [свободу] слова".

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