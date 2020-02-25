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Палестино-израильский конфликт

СМИ: Палестина и Израиль достигли договоренности о прекращении огня

Ранее израильские ВВС нанесли удар по окрестностям Дамаска, где находится военная база палестинцев
Описание
© EPA-EFE/MOHAMMED SABER

КАИР, 25 февраля. /ТАСС/. Палестинские группировки и Израиль договорились в понедельник вечером при посреднических усилиях Египта и ООН о прекращении огня. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

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Как отмечает телестанция, режим прекращения огня между сторонами вступил в силу в полночь по местному времени (01:00 мск).

В ночь на понедельник ВВС Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска, где находится военная база палестинцев и где, по информации телеканала Al Hadath, разрабатываются образцы ракетного оружия, которое затем производится в Газе и используется для вооруженных вылазок против Израиля. Израильская авиация в ночь на понедельник атаковала и десятки связанных с "Исламским джихадом" целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы и попытку подрыва фугаса на границе с анклавом в воскресенье.

Минувшим днем обмен ударами возобновился и продолжался до последнего времени. Как сообщала израильская армейская пресс-служба, за последние сутки радикалы из Газы запустили более 40 ракет по Израилю, около половины из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху предупредил в понедельник, что в случае продолжения обстрелов из Газы еврейское государство готово начать там военную операцию для восстановления спокойствия.

Ответственность за обстрелы взяло на себя вооруженное крыло "Исламского джихада" "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), назвав их "военным ответом" на убийства в Хан-Юнисе и Дамаске трех его бойцов.

Теги
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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