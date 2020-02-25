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Парламент Колумбии начал расследование в отношении президента по подозрению в коррупции

Ивана Дуке обвиняют в подкупе голосов избирателей во время президентских выборов в 2018 году

БОГОТА, 25 февраля. /ТАСС/. Палата представителей (нижняя палата парламента) Колумбии открыла расследование в отношении президента Ивана Дуке, который подозревается в подкупе голосов избирателей во время президентских выборов в 2018 году. Об этом в понедельник сообщил глава комиссии по обвинению Джон Хайро Карденас.

"Мы решили официально начать расследование в отношении президента республики", - приводит его слова радиостанция La FM.

Карденас отметил, что комиссия получила жалобу на президента от депутата Давида Расеро. В ней политик, ссылаясь на заявления бывшего члена колумбийского Конгресса Аиды Мерлано, обвинил Дуке в использовании коррупционных схем во время президентской кампании 2018 года.

Теги
КолумбияДуке, Иван
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