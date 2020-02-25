СМИ: в Нью-Дели в ходе столкновений из-за закона о гражданстве погибли пять человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек, в том числе сотрудник полиции, погибли и еще более 50 получили ранения и травмы в ходе массовых беспорядков и столкновений, охвативших в минувшие сутки ряд районов Нью-Дели. Об этом сообщает во вторник телеканал NDTV.

Информация о стычках в северо-восточных районах столицы продолжала поступать и минувшей ночью. Накануне вечером заместитель министра внутренних дел Аджай Бхалла заявил, что ситуация "находится под контролем". В ряд районов Нью-Дели вводятся формирования военизированной полиции. Власти запретили на северо-востоке города все массовые мероприятия и собрания. Некоторые станции метро остаются закрытыми с понедельника.

Столкновения начались между группами радикально настроенной молодежи, которые выступают за и против спорного закона о гражданстве. Их участники забрасывали друг друга камнями и палками, вступали в драки друг с другом и в стычки с полицией. Отмечены случаи применения огнестрельного оружия. Беспорядками были охвачены районы Бхаджанпур, Мауджпур, Джаффрабад и ряд других. В ходе столкновений были подожжены несколько автомобилей, магазинов и зданий, а также автозаправочная станция.

Столкновения в индийской столице вспыхнули за несколько часов до приезда в Нью-Дели президента США Дональда Трампа, который начал в понедельник двухдневный визит в Индию.

Новая редакция закона об индийском гражданстве, которая уже начала действовать, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах.

Поправки не касаются граждан других стран региона, в том числе Непала и Шри-Ланки, а также мусульман. Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии. По мнению противников этого законодательного акта, он превращает последователей ислама в "граждан второго сорта". Несогласные с законом с декабря проводят по всей стране выступления протеста, которые нередко перерастают в беспорядки.