Трамп обвинил разведку США и демократов в мошенничестве

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил в понедельник американское разведсообщество и Демократическую партию в мошенничестве с целью навредить ему и сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, претендующему на выдвижение кандидатом от демократов на выборах главы государства в ноябре. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал на своей странице в Twitter.

"Они [представители разведки] якобы сказали сумасшедшему Берни (так Трамп называет Сандерса - прим. ТАСС), что на него рассчитывает Россия, а не на меня. Все это большая афера с участием разведсообщества и демократов. Они хотят, чтобы Сандерс покинул [президентскую гонку], и ненавидят Трампа", - написал президент. Он добавил, что эта афера началась еще с расследования спецпрокурором США Робертом Мюллером якобы имевших место попыток вмешательства России в выборы.

В пятницу газета The Washington Post написала, что представители властей США на брифинге проинформировали Сандерса об имевших, по их утверждениям, место попытках РФ помочь ему в предвыборной борьбе. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.

Как заявил в тот же день журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше "параноидальных сообщений" о якобы имеющих место попытках России вмешаться в американский избирательный процесс. Песков подчеркнул, что они "не имеют ничего общего с правдой".