Вашингтон и Сеул пока не пришли к компромиссу в вопросе военного присутствия США

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Республика Корея пока не пришли к компромиссу в вопросе обеспечения американского военного присутствия на Корейском полуострове. Об этом сообщил в понедельник министр национальной обороны Республики Корея Чон Гён Ду на совместной пресс-конференции в Пентагоне с главой военного ведомства США Марком Эспером.

"Мы пока находимся в некотором разногласии относительно [американской] военной поддержки <...> В настоящее время переговоры не ведутся, они застопорились. У нас есть расхождения, нам нужно сделать все возможное, чтобы их устранить. Я надеюсь, что переговоры продолжатся в ближайшее время", - отметил Чон Гён Ду, говоря о переговорах по соглашению о распределении расходов на содержание американского воинского контингента на Корейском полуострове.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, отметил министр, "ничто не должно препятствовать обеспечению безопасности". Его попросили прокомментировать решение Пентагона отправить в принудительный неоплачиваемый отпуск большинство работающих на военных базах южнокорейцев, если новое соглашение не будет заключено до 1 апреля. "Это очень сложная ситуация, я обсуждал ее с министром Эспером, это очень горькая пилюля", - сказал глава южнокорейского оборонного ведомства. Он также пояснил, что обсуждал со своим американским коллегой вопросы поддержки граждан республики, которых возможно отправят в отпуск, выплаты им хотя бы части заработной платы.

Эспер отметил, что у дислоцированного на полуострове американского командования "есть план по поддержанию рабочих ресурсов, необходимых для решения насущных вопросов и выполнения поставленных задач".

"Мы с министром надеемся, что скоро соглашение будет достигнуто. Желательно до конца марта", - заключил глава Пентагона.

О переговорах о контингенте США

В январе нынешнего года безрезультатно завершился шестой по счету раунд переговоров по вопросу распределения расходов на содержание американского воинского контингента на Корейском полуострове. Срок действия предыдущего соглашения истек 31 декабря 2019 года.

С 2018 года Вашингтон требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). В ноябре 2019 года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд.

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны 1950-1953 годов. Условия их пребывания регулируются соглашением, подписанным двумя странами 26 января 1950 года.