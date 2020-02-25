Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным "в худшем случае" 5 марта

ТАСС, 25 февраля. Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным "лицом к лицу" 5 марта в ходе четырехстороннего саммита по Сирии. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV .

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"В самом худшем случае мы можем встретиться с Путиным в ранее определенную нами дату 5 марта. У нас будет возможность выйти за рамки телефонных разговоров и пообщаться лицом к лицу", - сказал он. При этом турецкий лидер подчеркнул, что двусторонняя встреча с Путиным "может быть организована и в Анкаре, и в Стамбуле".

Комментируя результаты проведенных в конце прошлой недели телефонных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Эрдоган отметил, что "между Путиным, Меркель и Макроном нет полного согласия" по перспективе сирийского урегулирования.

21 февраля Эрдоган сообщил, что Макрон и Меркель предложили Путину провести четырехсторонний саммит по Сирии 5 марта в Стамбуле. Однако, по его словам, российский лидер "еще не дал своего согласия". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "возможность проведения саммита проговаривается", однако "каких-то четких решений на этот счет сейчас нет".

Визит российской делегации

Эрдоган также заявил, что руководство Турции ожидает прибытия в среду в республику российской делегации для обсуждения ситуации в Идлибе.

"Делегация из России приезжает завтра", - указал он.

Эрдоган напомнил, что Анкара разработала свою дорожную карту урегулирования ситуации в Идлибе и "вместе с Россией продолжает ее обсуждать". "Я продолжаю диалог по этой теме на высшем уровне, с [президентом РФ] Владимиром Путиным. Наши МИД, Минобороны, разведка, вплоть до МВД, проводили консультации. Вопрос Идлиба надо решать быстро", - сказал он.

Аналогичным образом, по словам Эрдогана, идут и контакты с РФ по ливийской проблеме. Турецкий лидер напомнил, что для Анкары командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар "является нелегитимной фигурой, которого поддерживает руководство Абу-Даби". Помимо этого, Эрдоган утверждал, что ОАЭ поддерживают действующих в Ливии наемников.

В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда переговоров между официальными лицами РФ и Турции. Российская сторона провела консультации с турецкой делегацией, а также беседу с представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Главным образом обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации. Затем два раунда переговоров состоялись в Москве 17 и 18 февраля, на них также поднимался вопрос Идлиба.