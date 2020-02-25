Хорватия ввела режим особого контроля на границе с Италией в связи с коронавирусом

ЗАГРЕБ, 25 февраля. /ТАСС/. Кризисный штаб Министерства здравоохранения Хорватии в связи с быстрым распространением коронавируса нового типа, в том числе в странах Европы, принял решение усилить контроль на границе с Италией для своевременного выявления случаев проникновения заболевания на территорию республики. Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA.
Пограничный режим особого контроля предусматривает тщательный осмотр граждан, прибывающих прежде всего из итальянских областей Венето и Ломбардия, а также туристов, побывавших в Китае и Южной Корее, на предмет возможных симптомов, свидетельствующих об их заражении коронавирусом. "Кризисный штаб преследует две цели: предотвратить проникновение болезни в Хорватию и, если заболевание все же попадет на территорию страны, то как можно скорее изолировать зараженных и всех, кто с ними контактировал, в целях оперативного противодействия распространению болезни в стране", - отметил министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош.
В рамках принимаемых мер пограничная полиция Хорватии будет опрашивать всех граждан, прибывающих из соседней Италии и других государств, где отмечается распространение заболевания, и выяснять, откуда они выехали и куда направляются, а также состояние их здоровья. При этом планируется использовать инфракрасные термометры для проверки температуры тела.
Кризисный штаб Хорватии сформирован по инициативе Министерства здравоохранения. В него входят специалисты Хорватского института общественного здоровья, национального ведомства неотложной медицины, санитарной инспекции, а также сотрудники пограничной полиции и агентства воздушного транспорта.
По официальным данным, следов коронавируса нового типа на территории Хорватии не обнаружено. В последнее время сообщалось о 10 случаях обращения граждан в медицинские учреждения с подозрением на заболевание пневмонией, но результаты проведенных анализов и тестов не подтвердили наличия у них опасного вируса.