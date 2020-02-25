Хорватия ввела режим особого контроля на границе с Италией в связи с коронавирусом

ЗАГРЕБ, 25 февраля. /ТАСС/. Кризисный штаб Министерства здравоохранения Хорватии в связи с быстрым распространением коронавируса нового типа, в том числе в странах Европы, принял решение усилить контроль на границе с Италией для своевременного выявления случаев проникновения заболевания на территорию республики. Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA .

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Пограничный режим особого контроля предусматривает тщательный осмотр граждан, прибывающих прежде всего из итальянских областей Венето и Ломбардия, а также туристов, побывавших в Китае и Южной Корее, на предмет возможных симптомов, свидетельствующих об их заражении коронавирусом. "Кризисный штаб преследует две цели: предотвратить проникновение болезни в Хорватию и, если заболевание все же попадет на территорию страны, то как можно скорее изолировать зараженных и всех, кто с ними контактировал, в целях оперативного противодействия распространению болезни в стране", - отметил министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош.

В рамках принимаемых мер пограничная полиция Хорватии будет опрашивать всех граждан, прибывающих из соседней Италии и других государств, где отмечается распространение заболевания, и выяснять, откуда они выехали и куда направляются, а также состояние их здоровья. При этом планируется использовать инфракрасные термометры для проверки температуры тела.

Кризисный штаб Хорватии сформирован по инициативе Министерства здравоохранения. В него входят специалисты Хорватского института общественного здоровья, национального ведомства неотложной медицины, санитарной инспекции, а также сотрудники пограничной полиции и агентства воздушного транспорта.

По официальным данным, следов коронавируса нового типа на территории Хорватии не обнаружено. В последнее время сообщалось о 10 случаях обращения граждан в медицинские учреждения с подозрением на заболевание пневмонией, но результаты проведенных анализов и тестов не подтвердили наличия у них опасного вируса.