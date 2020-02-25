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Борьба с изменениями климата

Балканские города впервые проведут общий марш в знак протеста против загрязнения воздуха

В нем примут участие жители Скопье, Белграда, Сараево, Подгорицы, Баня-Луки, Призрена и Приштины

ЗАГРЕБ, 25 февраля. /ТАСС/. Граждане семи городов балканского региона в знак протеста против загрязнения воздуха, а также в целях побуждения властей к более активным и эффективным мерам по защите окружающей среды впервые проведут общую акцию протеста. Об этом сообщает интернет-версия северомакедонского издания Republika.

В экологическом марше, который запланирован на 28 февраля, примут участие активисты и неравнодушные граждане Скопье, Белграда, Сараево, Подгорицы, Баня-Луки, Призрена и Приштины.

Как отмечает издание, эти города из года в год страдают от запредельного уровня загрязнения воздуха. "Настало время нам объединиться и выступить против политики и тех решений, которые допускают загрязнение воздуха, что вредит нашим детям, нам и общему будущему. Для смога границ не существует", - подчеркивают экоактивисты, инициирующие акцию.

В столице Северной Македонии - городе Скопье марш начнется в вечерние часы перед зданием Министерства по охране окружающей среды.

Специалисты каждый год фиксируют рекордные показатели загрязнения атмосферы в городах-участниках предстоящей экологической акции. Уровень, значительно превышающий допустимую норму наличия в воздухе опасных для здоровья микрочастиц, традиционно отмечается в них в зимний период. Причина такой ситуации прежде всего в отсутствии в населенных пунктах развитой и экологичной системы отопления. Жители вынуждены использовать древесину, уголь, а также другие материалы, сгорание которых приводит к образованию смога, который надолго задерживается над городами, расположенными в долинах между горными массивами. Города Сараево и Скопье этой зимой были постоянными фигурантами различных мировых и европейских экологических антирейтингов.

Теги
ЧерногорияСеверная МакедонияХорватияСербияБорьба с изменениями климата
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