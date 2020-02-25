Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили обвинения в организации беспорядков

БИШКЕК, 25 февраля. /ТАСС/. Обвинения в организации и участии в массовых беспорядках предъявлены экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и группе его сторонников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила во вторник официальный представитель Социал-демократической партии Киргизстана (СДПК) Кундуз Жолдубаева.

"Сегодня прокуратурой официально вручены обвинительные акты фигурантам уголовного дела по кой-ташским событиям. Генпрокурор Откурбек Жамшитов утвердил обвинительное заключение, состоящее из 491 страницы", - заверила Жолдубаева.

По ее сведениям, помимо Атамбаева фигурантами данного уголовного дела являются еще 13 человек, в том числе сама Жолдубаева, экс-глава президентского аппарата Фарид Ниязов, а также депутаты национального парламента Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина. "Дело тех лиц, которые заключили сотрудничество со следствием, выделено в отдельное производство", - пояснила официальный представитель СДПК, создателем которой является возглавлявший республику с 2011-го по 2017 год Атамбаев.

Лишенный парламентом неприкосновенности экс-президент Киргизии был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции. Атамбаев был доставлен в СИЗО ГКНБ, где он находится до сих пор.

Бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш, а также в Иссык-Кульской области.