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Индия и США договорились начать переговоры по двустороннему торговому соглашению

Премьер Индии Нарендра Моди уточнил, что министры торговли двух стран провели позитивные переговоры

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Индия и США намерены начать переговоры по масштабному соглашению о двусторонней торговле. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая с заявлением после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Наши министры торговли провели позитивные переговоры <...> Мы оба решили, что наши команды должны придать юридическую форму этим переговорам. Мы также договорились открыть переговоры по широкомасштабному торговому соглашению", - сказал Моди.

В преддверии визита Трампа было объявлено, что стороны обсудят проблему разногласий по поводу торговых ограничений. В марте 2018 года Вашингтон ввел пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США, в том числе на Индию.

В ответ Нью-Дели в июне 2019 года повысил импортные пошлины на 28 товарных пунктов из США: тарифы выросли на нут (до 60%) и чечевицу (до 30%), а также на миндаль, грецкие орехи, яблоки, груши, некоторые виды металлических изделий и ряд других товаров. Отправляясь в Индию, Трамп сообщил, что подпишет торговое соглашение с Индией в том случае, если оно будет выгодно США.

Борьба с терроризмом

Вашингтон и Нью-Дели договорились об активизации усилий по борьбе с терроризмом и теми, кто его поддерживает, добавил Моди. "Индия и США решили активизировать усилия, чтобы привлечь к ответу тех, кто поддерживает терроризм", - отметил премьер-министр.

Американский лидер в свою очередь заявил, что США намерены активизировать сотрудничество с Индией, Австралией и Японией в рамках борьбы с терроризмом в Индо-Тихоокеанском регионе. "Мы укрепляем сотрудничество в сфере региональной безопасности. Соединенные Штаты и Индия вместе с Австралией и Японией будут бороться с террористическими ячейками и обеспечивать безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в сфере морской безопасности", - отметил Трамп. Он также уточнил, что Вашингтон и Нью-Дели усилят взаимодействие в сфере кибербезопасности. Кроме того, стороны создадут совместную рабочую группу по борьбе с наркотрафиком. Продолжая тему региональной безопасности, Трамп подчеркнул, что США тесно сотрудничают с Пакистаном в вопросах борьбы с терроризмом на территории этой страны.

Индийский лидер также указал, что отношения между Нью-Дели и Вашингтоном не ограничиваются политикой, но затрагивают и отношения между гражданами двух стран. "Отношения между Индией и США - это отношения не только между двумя правительствами, они ориентированы на людей и движимы людьми. Эти отношения очень важны для XXI века", - сказал Моди.

Премьер Индии подчеркнул, что в ходе переговоров стороны рассмотрели различные вопросы двустороннего сотрудничества. "Сегодня мы обсудили все важные аспекты партнерства между Индией и США, будь то оборона и безопасность, энергетическое стратегическое партнерство, торговля или связи между людьми", - добавил глава индийского правительства.

Теги
СШАИндияМоди, НарендраТрамп, Дональд
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