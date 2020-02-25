Внеочередные выборы в Рижскую думу состоятся 25 апреля

"ЦИК сегодня объявила о проведении досрочных выборов Рижской думы, которые пройдут 25 апреля этого года. Согласно закону о роспуске Рижской думы, выборы должны состояться в первую субботу через два месяца после вступления в силу этого закона. Закон вступил в силу сегодня, 25 февраля, поэтому выборы пройдут в субботу, 25 апреля", - сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Президент Латвии Эгилс Левитс подписал в понедельник законопроект о роспуске Рижской думы. Предполагается, что временная администрация города будет работать до того момента, когда новая дума соберется на свое первое заседание.