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Внеочередные выборы в Рижскую думу состоятся 25 апреля

Временная администрация столицы Латвии будет работать до того момента, когда новая дума соберется на свое первое заседание

РИГА, 25 февраля. /ТАСС/. Внеочередные выборы в Рижскую думу состоятся 25 апреля. Соответствующее решение во вторник приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии.

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"ЦИК сегодня объявила о проведении досрочных выборов Рижской думы, которые пройдут 25 апреля этого года. Согласно закону о роспуске Рижской думы, выборы должны состояться в первую субботу через два месяца после вступления в силу этого закона. Закон вступил в силу сегодня, 25 февраля, поэтому выборы пройдут в субботу, 25 апреля", - сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Президент Латвии Эгилс Левитс подписал в понедельник законопроект о роспуске Рижской думы. Предполагается, что временная администрация города будет работать до того момента, когда новая дума соберется на свое первое заседание.

Теги
ЛатвияЛевитс, Эгилс
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