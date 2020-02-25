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В Киеве призвали "вычистить" из библиотек все советские книги

Их нужно заменить на современные и украиноязычные, заявила директор института книги Александра Коваль

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Директор государственного учреждения "Украинский институт книги" Александра Коваль призвала изъять из библиотек книги, которые были изданы в СССР, чтобы заменить их на современные и украиноязычные. Об этом она заявила во время круглого стола "Язык объединяет, разнообразие обогащает: роль и место государственного языка и других языков на Украине".

"По статистике, в библиотеках хранится более 240 млн единиц документов. Это книги, периодика, еще что-то. Вероятно, более 50% этих фондов - это книги, изданные до 1990 года, точно никто не знает. И меньше 20%, которые изданы после 2000 года", - отметила Коваль в YouTube.

Она подчеркнула, что власти должны проводить аудит и "вычищать библиотеки от советского фонда". Такие меры, по мнению Коваль, помогут сделать библиотеки приятным местом для пребывания людей и "их коммуникации о литературе на украинском языке".

В конце 2016 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении ввоза в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". С 2017 года для ввоза на Украину печатной продукции необходимо получать разрешение Госкомтелерадио.

"Начиная с 20 мая 2017 года, даты вступления в силу соответствующего постановления Кабинета министров, комитет предоставил 3792 отказа в выдаче разрешений", - сказал ранее первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр Алексеевич
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