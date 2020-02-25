Выборы в Меджлис Ирана: под влиянием коронавируса и убийства Сулеймани

В конце минувшей недели в Иране прошли выборы в Меджлис (парламент). На 290 мест претендовало 7 тыс. 148 кандидатов. Избирательный процесс проходил в непростых условиях. Страна во многом еще находится в состоянии аффекта от событий начала января, когда убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани повлекло за собой череду трагических событий. Кроме того, за три дня до выборов в Иране были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. В результате новости о жертвах заболевания в медийном поле активно конкурировали с сообщениями о ходе голосования. Курс на стабильность Нынешние выборы стали нетипичным для Ирана случаем, когда главной интригой было то, сколько людей придет на участки. Традиционное противостояние реформаторов и консерваторов отсутствовало впервые за много лет - очевидным было доминирование последних.

На эту тему Пять дней на грани. Как США и Иран едва не начали новый год с войны

События прошедших месяцев предоставили консерваторам во власти, выступающим против налаживания отношений с Западом, уникальный шанс укрепить свои позиции. Односторонний выход США из ядерной сделки был воспринят многими как четкий сигнал: с Вашингтоном дел иметь нельзя, а тот, кто утверждает обратное, наносит ущерб национальным интересам. Убийство американцами генерала Касема Сулеймани дало сторонникам жесткой линии еще один козырь - мобилизацию разных слоев населения вокруг героя, символизирующего противостояние с Соединенными Штатами. Таким образом, политика Трампа привела к почти безоговорочной победе консерваторов в аппаратной борьбе внутри Ирана. Следствием этого стало рекордно низкое число кандидатов из лагеря реформаторов, которым разрешили участвовать в выборах. Логичным вопросом в этой связи стало то, насколько самим избирателям будет интересно участвовать в избирательной гонке без привычной интриги. "Голосование в Тегеране очень политизировано, поэтому недопуск реформаторов сильно повлияет на то, сколько людей придет на выборы, - рассказывал корреспонденту ТАСС иранский журналист, который на протяжении почти 15-летнего стажа успел поработать не на одних выборах. - Но не надо думать, что так везде. В целом по стране доминирует локальная повестка, так что за пределами Тегерана явка может быть примерно такой же, как прежде". Похожие прогнозы можно было встретить и в иранских аналитических центрах. Согласно данным иранского государственного Студенческого центра опросов общественного мнения, только 21% жителей Тегерана заявил о готовности прийти на избирательные участки. Однако аналитики центра в своем прогнозе уточняли, что, "в то время как жители Тегерана не выражают особого интереса к участию в выборах, в небольших городах явка не должна сильно упасть". Ближе к выборам вопрос явки также начал беспокоить власти страны, и они принялись активно агитировать граждан прийти на выборы. "Чем больше людей придет к избирательным участкам, тем сильнее будет Меджлис", - заявил руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи за три дня до выборов. Его призывы в этот же день появились на агитационных плакатах в Тегеране. Возможно, такого рода мобилизация могла повлиять на ситуацию, но за два дня до выборов на политической сцене появился новый серьезный фактор. Предвыборный вирус История с коронавирусом в Иране развивалась по одному из самых неудачных для властей сценариев. На протяжении многих недель официально заявлялось, что в стране этого заболевания нет. Ситуация казалось логичной - не так много граждан из Китая посещают Иран. Однако общественное мнение далеко не всегда подчиняется законам логики, и многие, глядя на официальную информацию, как убедился корреспондент ТАСС, начинали сомневаться: "А вдруг нам врут?".

На эту тему Самолет из Тегерана экстренно сел в Анкаре из-за подозрения на коронавирус у пассажира

За два дня до выборов министерство здравоохранения сообщило о двух первых пациентах с коронавирусом, а ближе к вечеру уточнило, что оба случая оказались летальными. В день выборов власти заявили, что число зараженных достигло 18, четыре из которых умерли. Таким образом, Иран за три дня вышел на второе место в мире по числу смертей от коронавируса после Китая. "В исламской республике началась эпидемия коронавируса, не исключено, что он уже проник во все города страны", - заявила в пятницу член национального комитета по инфекционным заболеваниям Мину Мохрез. Когда открылись избирательные участки, многие пришли на выборы в медицинских масках. "Днем людей мало, и это не так заметно, но утром в толпе в масках были очень многие", - сообщил корреспонденту ТАСС один из членов избирательной комиссии на участке для голосования в районе Ванак на севере Тегерана. В результате коронавирус за пару дней превратился в один из важных факторов, влияющих на явку, который явно выглядел убедительнее призывов приходить на участки и голосовать. День выборов То, что явка проседает стало понятно еще днем. "По состоянию на 12 часов дня по местному времени (11:30 мск) проголосовало 7,5 млн человек", - заявил министр внутренних дел Абдольреза Рахмани Фазли. Учитывая то, что в Иране насчитывается около 57 млн граждан, обладающих правом голоса, показатель выглядел явно не самым внушительным. Последним способом повысить явку стало продление работы избирательных участков. Изначально было заявлено, что выборы завершатся в 18:00 (17:30 мск). Однако часы работы несколько раз продлевались, в результате участки закрылись только в 00:00 (23:30 мск). Как ни странно, эффект от этой меры был - небольшой поток избирателей сохранялся вплоть до позднего вечера. Но всерьез повлиять на показатель явки эта мера не могла. Официальные результаты штаб по проведению выборов должен объявить в течение субботы, однако, судя по ходу голосования, они должны быть заметно ниже привычных для парламентских выборов 60%.