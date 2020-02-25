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Турция создаст систему дежурных судов в международных аэропортах страны

Такие инстанции будут разбираться с простыми юридическими проблемами пассажиров и помогут им избежать задержек и отмен поездок

ТАСС, 25 февраля. Турция приступила к созданию системы дежурных судов при международных аэропортах страны. Об этом во вторник сообщает газета Hurriyet.

Как заявил Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль, такие суды будут на месте разбираться с простыми юридическим проблемами, что позволит пассажирам избежать задержек и отмен своих поездок. Они будут работать круглосуточно и без выходных.

Продолжительность разбирательства в таком суде займет в среднем полчаса. В частности, в нем будут рассматриваться дела пассажиров, на которых выданы ордера на арест, либо которым запрещен выезд из страны. В случае отсутствия оснований для применения ограничительных мер, пассажиры смогут продолжить свой путь.

Первый подобный суд начал работу 10 февраля в новом аэропорту Стамбула. Он был открыт в качестве дополнительного подразделения суда района Газиосманпаша. Руководство аэропорта передало инстанции помещения для оборудования приемной судьи и прокурора, представительства Генерального прокурора Турции, зала суда, комнаты для переговоров и комнаты для свиданий.

Суды аэропортов уполномочены осуществлять надзор и оперативное делопроизводство с тем, чтобы обеспечить единство судебной практики в делах о контрабанде, а также исключить жалобы пассажиров из-за возможных проблем, которые могу возникнуть, если задержанный окажется пассажиром их рейса", - заявил Гюль. Он также добавил, что "решение о задержании будет приниматься моментально, благодаря оперативной связи с компетентным судом".

С 10 февраля в суде стамбульского аэропорта были рассмотрены 160 дел о воровстве, подлогу и контрабанде, а также проведены 152 ареста. Подобные суды будут в ближайшее время открыты в аэропортах Антальи и Измира.

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