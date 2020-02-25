ЕСПЧ взыскал €28 тыс. с России в пользу фигурантов "болотного" дела Гаскарова и Гущина

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение взыскать в пользу осужденных по так называемому болотному делу Алексея Гаскарова и Ильи Гущина €28 тыс. Об этом говорится в решении, опубликованном во вторник на сайте ЕСПЧ.

"Суд постановил взыскать с РФ по €10 тыс. в пользу обоих заявителей в качестве компенсации морального вреда", - сказано в документе. Россия также должна будет компенсировать Гаскарову €5 тыс. судебных издержек, которые он понес в ходе судебных разбирательств на территории России, и еще €3 тыс., потраченные на обращение в ЕСПЧ.

В августе 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Гаскарова к 3,5 годам колонии общего режима, признав его виновным в активном участии в массовых беспорядках на Болотной площади, сопровождавшихся уничтожением имущества и применением насилия в отношении представителей власти. За аналогичное преступление Илье Гущину суд назначил 2,5 года колонии общего режима.

Согласно решению ЕСПЧ, уголовное преследование обоих фигурантов является следствием нарушения свободы собраний. Кроме того, суд постановил, что оба фигуранта были привлечены одновременно к уголовной и административной ответственности, то есть были осуждены за одно и то же деяние повторно.