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Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Он умер в Каире в возрасте 91 года
Хосни Мубарак Sean Gallup/Getty Images
Описание
Хосни Мубарак
© Sean Gallup/Getty Images

КАИР, 25 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер во вторник в Каире в возрасте 91 года. Об этом сообщило государственное телевидение.

Последний месяц он находился в реанимации в одной из столичных клиник после операции на желудочно-кишечном тракте, несколько дней назад его старший сын Аля Мубарак написал пост в социальной сети с просьбой молиться о здоровье его отца.

Хосни Мубарак возглавлял Египет с 1981 по 2011 год. На волне массовых антиправительственных выступлений 3 февраля 2011 года он подал в отставку. Против Мубарака было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о коррупции и убийстве демонстрантов, но все они в конечном итоге развалились, бывший президент был оправдан. Единственный вынесенный ему приговор касался подарков издательского дома "Аль-Ахрам". Однако бывшему главе государства был засчитан тюремный срок, проведенный во время следствия. Последние годы Мубарак жил уединенно с семьей, воздерживаясь от любого общения с прессой.

Теги
ЕгипетМубарак, Хосни
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