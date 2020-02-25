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Зеленский поставил задачу полностью погасить долги по зарплатам шахтеров до мая

В противном случае следует не выдавать зарплату членам правительства, отметил президент Украины

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед правительством страны полностью погасить долги перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий в течение двух месяцев. Об этом он заявил во вторник на встрече с представителями угольных компаний.

"Очень прошу в ближайшие два месяца, в марте и апреле закрыть все долги перед шахтерами", - сказал президент.

Он также заявил, что если погашение не состоится, то было бы справедливым не выдавать зарплату членам правительства до полного погашения долгов горнякам. По словам президента, сейчас долги по зарплатам шахтерам превышают 1 млрд гривен.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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