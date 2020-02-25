20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Страны ЕС имеют право приостановить действие Шенгена из-за коронавируса

Возможность возобновления временного погранконтроля не исключили в Еврокомиссии
Описание
© EPA-EFE/ENNIO LEANZA

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Страны ЕС имеют право, в соответствии с Шенгенским кодексом, приостановить свободное движение людей и "возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса". Об этом заявила во вторник официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Однако, с точки зрения Еврокомиссии, любые подобные действия должны основываться на научных оценках и должны быть скоординированы на уровне ЕС", - заявила она. По ее словам, ЕК призывает страны сообщества воздерживаться от односторонних действий.

В Европе локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Италии, где, по данным на 24 февраля, число инфицированных превысило 230 человек. Большинство заболевших проживают в северной области Ломбардия. Число летальных исходов в Италии достигло семи человек. Местные власти вводят строгие карантинные нормы, соседние государства ЕС изучают возможности введения мер пограничного эпидемиологического контроля.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
США намерены сократить численность военных в Афганистане до 8,6 тыс.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что "люди этому рады"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС