Страны ЕС имеют право приостановить действие Шенгена из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Страны ЕС имеют право, в соответствии с Шенгенским кодексом, приостановить свободное движение людей и "возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса". Об этом заявила во вторник официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Однако, с точки зрения Еврокомиссии, любые подобные действия должны основываться на научных оценках и должны быть скоординированы на уровне ЕС", - заявила она. По ее словам, ЕК призывает страны сообщества воздерживаться от односторонних действий.

В Европе локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Италии, где, по данным на 24 февраля, число инфицированных превысило 230 человек. Большинство заболевших проживают в северной области Ломбардия. Число летальных исходов в Италии достигло семи человек. Местные власти вводят строгие карантинные нормы, соседние государства ЕС изучают возможности введения мер пограничного эпидемиологического контроля.