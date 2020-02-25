Трамп заявил, что разведка не информировала его о "вмешательстве" РФ в выборы 2020 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители американского разведывательного сообщества не информировали его о якобы вмешательстве России в выборы главы государства 2020 года на стороне сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, претендующего на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Трамп отметил, что "никто не говорил мне ничего подобного". "Я думаю, что за утечками стоит [председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ] Адам Шифф. Есть силы, которые не хотят победы [на первичных выборах] Сандерса, поэтому они говорят, что его поддерживает Россия", - сказал глава Белого дома на пресс-конференции в Нью-Дели по итогам визита в Индию.

В пятницу газета Washington Post сообщила, что представители властей США на брифинге проинформировали Сандерса об имевших, по их утверждениям, место попытках РФ помочь ему в предвыборной борьбе. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.

На просьбу журналиста прокомментировать предположения о том, что Россия якобы оказывает содействие Трампу в вопросе его переизбрания, американский лидер заявил, что "не получал какой-либо помощи от какой-либо страны". "Мне не нужна помощь от кого-либо", - сказал он.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в субботу в интервью телекомпании ABC заверил, что не получал разведывательную информацию, свидетельствующую о том, что в России якобы симпатизируют Трампу и тайно предпринимают шаги с целью содействовать его переизбранию, тем самым опровергнув сообщение газеты The New York Times.

Реакция Москвы

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что Москва "не вмешивается во внутренние процессы других стран", призвав "прекратить голословные обвинения".

Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "[Это] очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - подчеркнул представитель Кремля.