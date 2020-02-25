Украинцы назвали возвращение смертной казни первым вопросом для всенародного референдума

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Граждане Украины считают, что первой проблемой, которую нужно решить в ходе всенародного референдума, должен стать вопрос о возвращении смертной казни. Об этом во вторник журналистам рассказал первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Он пояснил, что в ходе аналитических исследований изучалось мнение граждан, какой вопрос они бы вынесли под номером один на всеукраинский референдум. "Вы сейчас удивитесь, [узнав их ответ], - это не земля (вопрос о снятии запрета на куплю-продажу земель сельхозназначения - прим. ТАСС), а возвращение смертной казни", - сказал Стефанчук. "Вот скажите, может сегодня в европейской стране референдум вернуть смертную казнь?" - риторически спросил он.

Заместитель председателя украинского парламента напомнил, что депутаты находятся на завершающем этапе разработки закона о народовластии. "Текст уже наработан", - заверил он. Стефанчук подчеркнул, что этот документ должен предоставлять не только определенный рычаг власти народу, но и предполагает высокую степень ответственности в части того, что может быть вынесено в качестве вопроса на референдум. "Закон о референдуме - это ответственность. Если этим играть и не предусмотреть "предохранители", то мы уже знаем, какой есть результат в мире. Это и Brexit, и, например, вопрос о том, что сейчас показала проводимая нами аналитика", - отметил он.

Стефанчук добавил, что законопроект украинских депутатов о народовластии будет проанализирован иностранными экспертами. "Дальше мы передаем его на аналитику и общее обсуждение ученым и обществу, мы переводим на английский язык, передаем ведущим международным институциям - в Швейцарию, Лихтенштейн, которые будут давать аналитику с точки зрения общих принципов народовластия", - сообщил он.

На Украине мораторий на смертную казнь впервые был введен в 1995 году, но просуществовал всего несколько месяцев. Новый мораторий был объявлен в 1997 году. Полностью отменили смертную казнь на Украине 1 июля 2003 года, когда вступил в силу подписанный Киевом протокол к Европейской конвенции о правах человека. Однако украинские политики до сих пор периодически поднимают вопрос возвращения смертной казни. Согласно данным организации "Международная амнистия" (Amnesty International), до 1995 года Украина входила в число стран с высокими показателями по числу смертных приговоров.