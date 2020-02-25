20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украинцы назвали возвращение смертной казни первым вопросом для всенародного референдума

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что закон о народовластии находится на завершающем этапе разработки

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Граждане Украины считают, что первой проблемой, которую нужно решить в ходе всенародного референдума, должен стать вопрос о возвращении смертной казни. Об этом во вторник журналистам рассказал первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Он пояснил, что в ходе аналитических исследований изучалось мнение граждан, какой вопрос они бы вынесли под номером один на всеукраинский референдум. "Вы сейчас удивитесь, [узнав их ответ], - это не земля (вопрос о снятии запрета на куплю-продажу земель сельхозназначения - прим. ТАСС), а возвращение смертной казни", - сказал Стефанчук. "Вот скажите, может сегодня в европейской стране референдум вернуть смертную казнь?" - риторически спросил он.

Заместитель председателя украинского парламента напомнил, что депутаты находятся на завершающем этапе разработки закона о народовластии. "Текст уже наработан", - заверил он. Стефанчук подчеркнул, что этот документ должен предоставлять не только определенный рычаг власти народу, но и предполагает высокую степень ответственности в части того, что может быть вынесено в качестве вопроса на референдум. "Закон о референдуме - это ответственность. Если этим играть и не предусмотреть "предохранители", то мы уже знаем, какой есть результат в мире. Это и Brexit, и, например, вопрос о том, что сейчас показала проводимая нами аналитика", - отметил он.

Стефанчук добавил, что законопроект украинских депутатов о народовластии будет проанализирован иностранными экспертами. "Дальше мы передаем его на аналитику и общее обсуждение ученым и обществу, мы переводим на английский язык, передаем ведущим международным институциям - в Швейцарию, Лихтенштейн, которые будут давать аналитику с точки зрения общих принципов народовластия", - сообщил он.

На Украине мораторий на смертную казнь впервые был введен в 1995 году, но просуществовал всего несколько месяцев. Новый мораторий был объявлен в 1997 году. Полностью отменили смертную казнь на Украине 1 июля 2003 года, когда вступил в силу подписанный Киевом протокол к Европейской конвенции о правах человека. Однако украинские политики до сих пор периодически поднимают вопрос возвращения смертной казни. Согласно данным организации "Международная амнистия" (Amnesty International), до 1995 года Украина входила в число стран с высокими показателями по числу смертных приговоров.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
СМИ: один мирный житель погиб при взрыве у стадиона в Дамаске
Еще один человек получил осколочное ранение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС