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В Словении оппозиция намерена сформировать правительство и избежать досрочных выборов

Утверждение кандидатуры Янеза Янши на пост премьер-министра приведет к окончанию правительственного кризиса

ЛЮБЛЯНА, 25 февраля. /ТАСС/. Словенская демократическая партия (СДП), являющаяся крупнейшей оппозиционной силой Словении, намерена сформировать новое правительство страны и избежать проведения досрочных парламентских выборов. Об этом заявил в ходе выступления перед журналистами глава парламентской фракции СДП Даниэль Кривец.

"Я направил кандидатуру главы нашей партии Янеза Янши на пост нового премьера Словении президенту [республики Боруту Пахору], - отметил политик. Он также подчеркнул, что СДП удалось достичь предварительной договоренности о формировании коалиции с оппозиционной партией "Новая Словения - Христианские демократы", а также входившими в состав предыдущего правительства Партией Современного центра и Демократической партией пенсионеров Словении.

Теперь кандидатуру главы Словенской демократической партии на пост премьер-министра республики должен утвердить президент страны, после чего пройдет голосование в парламенте. Для формирования нового кабинета министров СДП необходимо заручиться поддержкой 46 депутатов, тогда как вместе с потенциальными партнерами по коалиции она может рассчитывать на голоса 48 народных избранников.

Утверждение кандидатуры Янши на пост премьер-министра приведет к окончанию правительственного кризиса, начавшегося в Словении 27 января после объявления главы правительства республики Марьяна Шареца об уходе в отставку из-за "невозможности проводить структурные реформы с текущим составом кабинета министров". После этого партия премьера начала подготовку к проведению досрочных парламентских выборов, а оппозиционная СДП приступила к переговорам о формировании парламентского большинства с бывшими коалиционными партнерами Шареца, раскритиковавшими его решение.

Теги
Пахор, БорутСловенияШарец, МарьянЯнша, Янез
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