Трамп выразил готовность быть посредником между Индией и Пакистаном по Кашмиру

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что может быть посредником в решении проблемы Кашмира между Индией и Пакистаном.

"Я сделаю все для посредничества (между Пакистаном и Индией - прим. ТАСС), сделаю все, чтобы помочь, - подчеркнул Трамп во вторник на пресс-конференции по итогам визита в Индию. - Кашмир был "занозой" для многих слишком долгое время. В каждой истории есть две стороны, но они предпринимают значительные усилия для решения этого вопроса", - сказал он.

Президент США добавил, что подробно обсуждал ситуацию вокруг Кашмира во время встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Американский лидер также отметил, что находится в хороших отношениях с премьером Пакистана Имраном Ханом, что могло бы помочь в посреднических усилиях.

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В настоящее время в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан эти обвинения отвергает.