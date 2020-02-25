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На Украине журналисты протестуют против сокращения регионального вещания ТВ и радио

Зрителей прежде всего интересуют события в области, а не в стране в целом, отметил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Акция в поддержку вещания регионального общественного ТВ и радио проходит во вторник возле зданий телерадиокомпаний региональных вещателей в семи городах Украины. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"В Запорожье, Житомире, Ровно, Закарпатье, Николаеве, Херсоне и Луцке началась Всеукраинская акция в поддержку регионального общественного ТВ и радио "Информационный час". Завтра к ней присоединится и Кропивницкий", - написал Томиленко в Facebook.

Как отметил Томиленко, недавно руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) объявило о намерении сократить продолжительность вещания в регионах из общих шести часов для радио и телевидения до одного часа в сутки для ТВ и одного часа 30 минут для радио. По его словам, такая ситуация может привести к полному уничтожению региональных телерадиокомпаний в стране.

"Эти изменения вызывают сопротивление и непонимание. Мы стараемся больше говорить о событиях в регионах, так же наших зрителей прежде всего интересуют события в области, а не на Украине в целом. Поэтому Житомир однозначно присоединяется к акции", - цитирует журналистку "UA: Житомир" Наталью Дехтиевськую председатель НСЖУ.

Ее мнение разделяют и в других регионах страны. "Мы обращались и присылали много писем в Киев. Надеялись, что нас услышат, но, судя по всему, не достучались", - рассказал соорганизатор акции из Запорожья Владимир Подчоса.

По мнению Томиленко, "местная аудитория имеет право быть хорошо проинформированной о событиях в своем регионе и в своей общине". "Сотни местных журналистов и технических сотрудников по всей стране - это большой клад "Общественного", а не балласт, от которого нынче хочет избавиться столичное руководство", - заявил глава НСЖУ.

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