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Трамп считает, что никто не сделал для борьбы с терроризмом больше него

Президент США также заявил, что Иран должен участвовать в борьбе с ИГ

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что в борьбе с террористами на Ближнем Востоке должны участвовать все заинтересованные страны, в том числе Иран. Об этом американский лидер заявил во вторник на пресс-конференции по итогам визита в Индию.

"Никто ни сделал для борьбы с терроризмом больше, чем я. В то же время Россия, Иран, Ирак, Сирия должны также вносить свой вклад. Иран ненавидит [террористическую группировку] "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), им тоже следует бороться с ними", - отметил глава Белого дома.

Теги
СШАИранИракСирияРоссияТрамп, Дональд
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