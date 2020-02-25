В Нью-Дели введен запрет на массовые собрания из-за протестов против закона о гражданстве

ТАСС, 25 февраля. Власти Индии во вторник ввели запрет на массовые собрания в Нью-Дели в связи с протестами против закона о гражданстве. Об этом сообщила газета The Times of India.

При разгоне беспорядков погибли по меньшей мере 10 человек, включая полицейского. В индийскую столицу введены дополнительные подразделения сил безопасности. В настоящее время парализовано движение транспорта на центральных улицах, на некоторых из них установлены полицейские заграждения.

Протесты в столице проходили во время визита в Нью-Дели президента США Дональда Трампа, но на ход его пребывания не повлияли.

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже вступила в силу, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из стран Южной Азии: Пакистана, Афганистана и Бангладеш, - если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах.

Поправки не касаются граждан других стран региона, в том числе Непала и Шри-Ланки, а также мусульман. Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии. Несогласные с законом с декабря проводят по всей стране акции протеста, которые нередко перерастают в беспорядки.