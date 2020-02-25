Госсекретарь США пригрозил принять меры в случае вмешательства в выборы

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. США примут меры в случае вмешательства России или любой другой страны в американские выборы. Об этом заявил во вторник госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео на встрече с журналистами, не уточнив при этом, о каких конкретно мерах идет речь.

"Как я заявлял неоднократно и в последний раз на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Мюнхене, вмешательство в наши выборы неприемлемо, - заявил он. - Администрация Трампа обеспечит чистоту наших выборов, и в этом не может быть никаких сомнений. В случае, если Россия или любая другая страна попытаются подорвать наш демократический процесс, мы предпримем ответные действия".

"Российское вмешательство в выборы - это проблема не только для Америки, - утверждал он. - Россия пытается посеять недоверие среди граждан США и других стран - от Белоруссии до Зимбабве".

В минувшую пятницу газета The Washington Post сообщила, что представители властей США на брифинге проинформировали сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, добивающегося выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, о якобы предпринимавшихся попытках РФ помочь ему в предвыборной борьбе. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.

Разведывательное сообщество США 13 февраля провело закрытый брифинг для конгрессменов, в ходе которого акцентировалось внимание на приписываемых России попытках вмешательства в избирательные процессы в США перед президентскими выборами в ноябре для переизбрания главы Белого дома Дональда Трампа.

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что Москва "не вмешивается во внутренние процессы других стран", призвав "прекратить голословные обвинения".

Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "[Это] очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - подчеркнул представитель Кремля.