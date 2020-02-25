20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Госсекретарь США пригрозил принять меры в случае вмешательства в выборы

При этом Майкл Помпео не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. США примут меры в случае вмешательства России или любой другой страны в американские выборы. Об этом заявил во вторник госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео на встрече с журналистами, не уточнив при этом, о каких конкретно мерах идет речь.

"Как я заявлял неоднократно и в последний раз на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Мюнхене, вмешательство в наши выборы неприемлемо, - заявил он. - Администрация Трампа обеспечит чистоту наших выборов, и в этом не может быть никаких сомнений. В случае, если Россия или любая другая страна попытаются подорвать наш демократический процесс, мы предпримем ответные действия".

"Российское вмешательство в выборы - это проблема не только для Америки, - утверждал он. - Россия пытается посеять недоверие среди граждан США и других стран - от Белоруссии до Зимбабве".

В минувшую пятницу газета The Washington Post сообщила, что представители властей США на брифинге проинформировали сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, добивающегося выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, о якобы предпринимавшихся попытках РФ помочь ему в предвыборной борьбе. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.

Разведывательное сообщество США 13 февраля провело закрытый брифинг для конгрессменов, в ходе которого акцентировалось внимание на приписываемых России попытках вмешательства в избирательные процессы в США перед президентскими выборами в ноябре для переизбрания главы Белого дома Дональда Трампа.

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что Москва "не вмешивается во внутренние процессы других стран", призвав "прекратить голословные обвинения".

Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "[Это] очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - подчеркнул представитель Кремля.

 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
СМИ: сирийская армия сбила беспилотник армии Турции на юге Идлиба
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС