20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Украине открыли дело против телепродюсера из-за ее высказываний об украинском языке

Скандал вокруг Елены Еремеевой разгорелся после презентации нового сезона канала "1+1"

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Дело против продюсера украинского телеканала "1+1" Елены Еремеевой из-за ее рассуждений о сложностях съемок на украинском языке открыли правоохранительные органы Украины. Об этом сообщил во вторник депутат фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Владимир Арьев.

"Уголовное дело против продюсера [телеканала] "1+1", для которой украинский язык оказался неполноценным, возбуждено. Следим за результатами расследования", - написал он в Facebook, опубликовав соответствующий ответ полиции об открытии дела.

Согласно тексту документа, дело открыто по ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии" УК Украины.

Скандал вокруг Еремеевой разгорелся после заявлений во время презентации нового сезона телеканала в феврале этого года о сложностях съемок мелодрам на украинском языке. Тогда Ереемева сообщила, что комедии для осеннего сезона были сняты исключительно на украинском языке, а все семь мелодрам телеканала сняты на русском. "Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии", - пояснила она.

С резким осуждением заявлений продюсера сразу же выступили депутаты партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", после чего они также обратились в полицию с просьбой возбудить против нее уголовное дело. Сама Еремеева, отвечая на критику, заявила, что ее слова были вырваны из контекста. Продюсер пояснила, что говорила лишь о специфике производства сериалов и фильмов в различных жанрах, а не о каком-либо предубеждении относительно украинского языка.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
СМИ: сирийская армия сбила беспилотник армии Турции на юге Идлиба
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС