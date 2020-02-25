На Украине открыли дело против телепродюсера из-за ее высказываний об украинском языке

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Дело против продюсера украинского телеканала "1+1" Елены Еремеевой из-за ее рассуждений о сложностях съемок на украинском языке открыли правоохранительные органы Украины. Об этом сообщил во вторник депутат фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Владимир Арьев.

"Уголовное дело против продюсера [телеканала] "1+1", для которой украинский язык оказался неполноценным, возбуждено. Следим за результатами расследования", - написал он в Facebook, опубликовав соответствующий ответ полиции об открытии дела.

Согласно тексту документа, дело открыто по ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии" УК Украины.

Скандал вокруг Еремеевой разгорелся после заявлений во время презентации нового сезона телеканала в феврале этого года о сложностях съемок мелодрам на украинском языке. Тогда Ереемева сообщила, что комедии для осеннего сезона были сняты исключительно на украинском языке, а все семь мелодрам телеканала сняты на русском. "Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии", - пояснила она.

С резким осуждением заявлений продюсера сразу же выступили депутаты партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", после чего они также обратились в полицию с просьбой возбудить против нее уголовное дело. Сама Еремеева, отвечая на критику, заявила, что ее слова были вырваны из контекста. Продюсер пояснила, что говорила лишь о специфике производства сериалов и фильмов в различных жанрах, а не о каком-либо предубеждении относительно украинского языка.