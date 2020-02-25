Помпео: ситуация на севере Сирии ведет к возрастанию вероятности конфликта с Турцией

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб ведет к возрастанию вероятности конфликта с Турцией, и администрация США обсуждает с Анкарой возможности совместных действий. Об этом заявил во вторник госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео на встрече с журналистами.

"Как мы неоднократно заявляли ранее, [сирийский] режим не сможет добиться военной победы, - утверждал он. - Наступление, предпринятой войсками режима, лишь усиливает вероятность конфликта с нашим союзником по НАТО - Турцией. Решение проблемы - прекращение огня на постоянной основе и переговоры на основе резолюции Совета Безопасности 2254. Как уже заявлял президент [США Дональд] Трамп, мы взаимодействуем с Турцией и оцениваем, что мы вместе можем предпринять".