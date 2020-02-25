Депутата от партии Порошенко допросили по делу об угрозах Зеленскому

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины уведомило на допросе депутата Верховной рады от фракции "Европейской солидарности" Софию Федину о том, что оно будет просить суд избрать ей меру пресечения по делу об угрозе убийством президенту Украины.

"Государственное бюро расследований вручило народному депутату от фракции "Европейской солидарности" Софии Федине ходатайство об избрании меры пресечения", - цитирует телеканал "112 Украина" сообщение журналиста Андрея Павловского.

Подробности допроса неизвестны, так как Федина отказалась комментировать детали, сославшись на тайну следствия.

ГБР ведет расследование в отношении Федины, а также блогера и бывшей участницы украинской силовой операции в Донбассе Елены Беленькой, известной под прозвищем Маруся Зверобой, по статьям УК Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также "Посягательство на жизнь государственного деятеля".

Дело против Федины и Зверобой было открыто после их беседы в конце октября в соцсетях о том, при каких обстоятельствах украинский президент может погибнуть. Так, Федина заявила, что Владимир Зеленский "наносит большой вред стране" и может стать жертвой покушения или попасть под обстрел. При этом она уточнила, что ее слова лишь "предупреждение", а не угроза.

10 февраля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Зверобой в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Теперь Зверобой должна являться к следователю, прокурору или в суд по требованию, не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения, сдать документы, позволяющие выезжать за пределы Украины. Мера пресечения избрана на два месяца - до 9 апреля.