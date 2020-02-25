Большая палата ЕСПЧ отказалась пересматривать решение по люстрации на Украине

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Пресс-служба Европейского суда по правам человека сообщила во вторник на своей странице в Twitter о том, что Большая палата ЕСПЧ отказалась пересматривать решение суда по люстрации на Украине. Это решение по делу "Вячеслав Полях и другие против Украины" было принято палатой в понедельник.

Таким образом, вступает в силу начальное решение суда, принятое 17 октября 2019 года. Тогда ЕСПЧ констатировал нарушение прав украинских чиновников, уволенных в 2014 году по принятому при экс-президенте Украины Петре Порошенко закону "Об очищении власти" (люстрация). Согласно данному решению, государство-ответчик [Украина] обязано выплатить заявителям компенсации в течение трех месяцев с даты, когда судебное решение станет окончательным. Каждый уволенный чиновник должен получить по €5 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Также в качестве компенсации расходов первому заявителю назначается €1,5 тыс. и по €300 - остальным истцам.

В решении суда от октября 2019 года по делу, которое объединяет пять исков от уволенных украинских граждан, ЕСПЧ признал, что власти Украины своими действиями нарушили п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на справедливое судебное разбирательство) в отношении первых трех заявителей, а также ст. 8 к конвенции (право на уважение частной и семейной жизни) в отношении всех истцов.