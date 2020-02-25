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США усиливают киберзащиту выборов на фоне "угрозы" со стороны России

Посольство РФ в Вашингтоне в ответ заявило, что Москва "не вмешивается во внутренние процессы других стран" и призвало "прекратить голословные обвинения"

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США намерено усилить киберзащиту предстоящих президентских выборов от якобы угроз со стороны России. С таким утверждением выступил во вторник исполняющий обязанности главы ведомства Чед Вулф, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

"Выборы 2016 года являются ярким напоминаем того, что Россия остается значительной угрозой для нашего демократического процесса, - утверждал он. - Касательно президентских выборов в ноябре этого года, то как никогда важно усилить цифровую защиту для предотвращения угроз кибербезопасности в отношении влияния на результаты выборов".

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что Москва "не вмешивается во внутренние процессы других стран", призвав "прекратить голословные обвинения".

Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "[Это] очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - подчеркнул представитель Кремля.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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