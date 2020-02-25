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Помпео: проведение саммита АСЕАН - США запланировано на вторую неделю марта

Он должен состояться в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США должен состояться в Лас-Вегасе (штат Невада) в первой половине марта. Соответствующее заявление сделал во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с журналистами.

Ему был задан вопрос относительно того, повлияет ли на планы проведения саммита ситуация с распространением нового коронавируса. "Мы работаем над подготовкой проведения саммита во вторую неделю марта в Лас-Вегасе", - указал глава американского внешнеполитического ведомства.

1 ноября 2019 года президент США Дональд Трамп направил лидерам АСЕАН предложение о проведении данного мероприятия. Глава Белого дома не принимал участие во встречах по линии АСЕАН в 2018 и 2019 годах. На последнем саммите ассоциации, который прошел в ноябре 2019 года в Бангкоке, американскую делегацию возглавили помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и министр торговли Уилбур Росс. В послании от 1 ноября 2019 года глава государства отметил, что встреча в Лас-Вегасе позволит АСЕАН и США расширить и укрепить взаимное сотрудничество в особо важных сферах.

Теги
СШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Росс, Уилбур
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