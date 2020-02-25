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В Пентагоне считают необходимым развивать сотрудничество с целью противодействия России

Роль Турции в противодействии России является центральной, считает главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Анкара и Вашингтон должны развивать двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках НАТО с целью противодействия России. Такое мнение выразил во вторник главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс, который также возглавляет Европейское командование Вооруженных сил США.

"Роль Турции в противодействии России является центральной. Обе страны рассматривают Черноморский регион как свою естественную зону влияния, они продолжают конфликтовать в Ливии и находятся в прямом столкновении в сирийском Идлибе. В долгосрочных интересах и США, и Турции лежит продолжение совместной работы для развития сотрудничества против России, как на двусторонней основе, так и через НАТО", - говорится в письменном вступительном слове Уолтерса к слушаниям в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

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